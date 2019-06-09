منخفض صحراوي يرفع درجات الحرارة في ليبيا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن اقتراب منخفض جوي صحراوي من ليبيا، مما يتسبب في رفع درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد ما بين 34 إلى 41 درجة مئوية.

وأوضح المركز في تفاصيل نشرته اليومية أن مناطق شمال غرب البلاد وجنوبها ستتأثر بشكل مُباشر بهذا المنخفض الصحراوي، وستُسجل درجات الحرارة فيها ارتفاعا طفيفاً بداية من يوم غد الاثنين.

ومن المُتوقع أن تشهد مناطق ساحل الخليج والساحل الشرقي درجات حرارة مُعتدلة نسبياً تتراوح ما بين 26 إلى 30 درجة مئوية.

وبحسب النشرة اليومية للمركز، فإن المناطق الجنوبية الواقعة أقصى جنوب الكفرة ستشهد سماءً مليئة بالسحب الماطرة خلال الساعات المُقبلة.

ويُظهر الجدول التالي تفاصيل التنبؤات الجوية الصادرة عن المركز:

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