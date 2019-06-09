مدير المكتب الإعلامي بالبلدي غات يؤكد لـ “وال” عودة الاتصالات والإنترنت للمدينة

غات 09 يونيو 2019 (وال)- أكد مدير المكتب الإعلامي، بالمجلس البلدي غات اليوم الأحد، عودة الاتصالات للبلدية عقب استكمال أعمال الصيانة، التي نفذتها شركة هاتف ليبيا.

هذا وجاء ذلك، عقب إعلان شركة اتصالات القابضة في وقت سابق من اليوم، استكمال فرق الصيانة أعمال اللحام لكابل الألياف البصرية بين مدينتي تهالة وغات، موضحة أن الانقطاع يعود إلى مشكلة في الكهرباء في العوينات.

وقال حسن عثمان – في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الليبية – إن الاتصالات الخلوية لشبكتي المدار ولبيانا، وشبكة الإنترنت، تعمل بشكل جيد منذ عودته للمنطقة على تمام الساعة العاشرة صباحًا.

يُشار إلى أن مدينة غات كانت قد اجتاحتها في الرّابع من الشهر الجاري، السيول والفيضانات بعد سقوط أمطار غزيرة، أسفرت عن انجراف كابل الألياف البصرية الواصل إليها، وتلف العديد من الممتلكات العامة والخاصة. (وال- غات) أ ف/ ر ت

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