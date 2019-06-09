وصول طائرة مساعدات من مطار معيتيقة إلى غات

وصلت إلى مطار غات الدولي أمس السبت طائرة جسر المساعدات الجوي التي انطلقت من مطار معيتيقة ضمن سلسلة من المساعدات المقدمة لأهالي وسكان مدينة غات المتضررين جراء السيول والفيضانات التي حلت بالمدينة خلال الأيام الماضية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن هذه القوافل والمساعدات تأتي ضمن تكليف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لوزارة الداخلية وبالتنسيق مع عدد من وزارات حكومة الوفاق والمنظمات الصحية والإنسانية لتقديم الدعم اللازم والمساعدات لأهل مدينة غات ولرفع المعاناة عنهم.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين، مؤكدة أن السيول غطت نحو 70 بالمائة من مناطق المدينة كما تسببت السيول في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

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