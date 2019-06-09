مؤسسة النفط: حريق في غابة بطرابلس.. والصراع يعرقل إخماده بالكامل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، تقديم فرق الطوارئ التابعة لشركاتها الدعم لإخماد الحريق الذي نشب بغابة في محيط طرابلس خلال الأيام الماضية، والذي اندلع بسبب الاشتباكات الدائرة في العاصمة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن «فرق الطوارئ والإطفاء التابعة لشركات البريقة لتسويق النفط، ومليتة للنفط والغاز، وأكاكوس للعمليات النفطية، سارعت إلى موقع الحريق للمساهمة في إخماد النيران التي اندلعت قرب الجسر 27 غرب طرابلس»، مشيرة إلى «تمكن الفرق من منع انتشار الحريق إلى المناطق السكنية المجاورة».

لكن «الوطنية للنفط» أشارت إلى أن «فرق الطوارئ لم تقدر على الحد من آثار الحريق بالكامل بسبب الصراع القائم؛ نظرًا لإمكانية تجدّد عمليات القصف واحتمال وجود ألغام أرضية، خصوصًا بعد سماع دويّ انفجارات في المناطق المجاورة».

وتشهد ضواحي جنوب وجنوب شرق العاصمة طرابلس مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، منذ الرابع من أبريل الماضي، أودت بحياة مئات القتلى والمصابين وعشرات الآلاف من النازحين بحسب منظمة الصحة العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

