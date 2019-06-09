لنقل المساعدات الإنسانية .. الإفريقية تسيير المزيد من الرحالات لمدينة غات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث باسم شركة الخطوط الإفريقية عمران الزبادي تسيير رحلة أمس السبت إلى مدينة غات المنكوبة محملة بحوالي خمسة أطنان من مواد الإغاثة .

الزبادي أوضح أن مواد الإغاثة التي تم نقلها كانت بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي ومنظمة اليونيسيف الدولية .

ومن جهته، ذكر مدير الخدمات الأرضية والركاب المهندس همام ابوقرين أن الشركة سيتواصل دعمها لتخفيف معاناة أهلنا في غات.

وثمن المدير العام للشركة المهندس عبدالنور ابوحجر جهود العاملين بالشركة من أطقم جوية ومنسقين،مؤكداً بأن الشركة ستكون في الموعد وتلبية نداء الوطن أينما وجب ذلك.

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