بريطانيا تتصدر الدول الأوروبية الحاضنة للإرهابيين الليبيين

أعلن الجيش الليبي عن وجود 309 إرهابي ليبي مقيم في أوروبا.

ونشر الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري عبر صفحته بموقع “فيسبوك” رسما بالخريطة يوضح عدد الإرهابيين اللليبيين المتواجدين في كل دولة أوروبية.

وبحسب الرسم فإنه يتواجد في بريطانيا 190 إرهابي ليبي فيما يتواجد في سويسرا41 إرهابيا و 24 إرهابيا بألمانيا و 22 إرهابيا بتركيا.

ويخوض الجيش منذ الرابع من شهر أبريل الماضي اشتباكات مسلحة مع التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس والتي أدت إلى سقوط 607 قتيل، بينهم 40 مدنياً ، و 3261 جريحًا ، من بينهم 117 مدنياً.

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