مؤسسة النفط تستبعد الحد من آثار حريق غابة جودائم.. والسبب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الطوارئ بالمؤسسة والشركات التابعة لها قامت بتقديم الدعم لجهود هيئة السلامة الوطنية لإخماد الحريق الذي نشب بغابة في محيط طرابلس خلال الأيام الماضية، والناجم عن أرتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن فرق الطوارئ والإطفاء التابعة لكلّ من شركة البريقة لتسويق النفط، وشركة مليته للنفط والغاز، وشركة أكاكوس للعمليات النفطية سارعت إلى موقع الحريق للمساهمة في إخماد النيران التي اندلعت قرب الجسر 27 ( كوبري 27 ) غرب طرابلس وقد نجحت جهودهم في الحيلولة دون انتشار الحريق إلى المناطق السكنية المجاورة.

وأوضح البيان أنّه لا يمكن لفرق الطوارئ الحدّ من آثار الحريق بشكل كامل بسبب الصراع القائم، وذلك نظرا لإمكانية تجدّد عمليات القصف واحتمال وجود ألغام أرضية، خصوصا بعد سماع دويّ انفجارات في المناطق المجاورة.

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