نكشف تطورات الأوضاع الإنسانية والخدمية بغات

أعلن المجلس البلدي غات أن المدينة تعاني أوضاعا إنسانية ومعيشية صعبة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غات أن بعض الأحياء بالمدينة تعاني منذ 144 ساعة من انقطاع الماء والكهرباء موضحة أنه بعد توقف الأمطار وبداية انحسار الفيضانات أصبح التلوث البيئي من أهم الأخطار التي تشكل تهديد لحياة الناس بعد تسجيل حالات تلوث لمياه الشرب وأيضا تلوث المياه الراكدة داخل الأحياء السكنية نتيجة النفايات والمخالفات العضوية وانتشار مياه الصرف الصحي.

وأكد المكتب الإعلامي عودة الاتصالات لبلدية غات بعد أعمال الصيانة التي نفذتها شركة هاتف ليبيا مشيرا إلى وصول شحنة مواد تموينية وبعض الأدوية لبلدية غات مقدمة من المجلس البلدي بني وليد والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين مؤكدة أن السيول غطت نحو 70 بالمائة من مناطق المدينة كما تسببت السيول في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

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