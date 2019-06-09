الشؤون الاجتماعية: 13 ألف عائلة نزحت من جنوب طرابلس

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق السبت، أن حصيلة العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس، يقارب 13 ألف عائلة.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي، إن أكثر من 700 عائلة موجودة في 47 مركزا للإيواء بالمنطقة الغربية، وإن قرابة 13 ألف عائلة تركت منازلها جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة بضواحي طرابلس.

وأكدت الشافعي، في تصريحات صحفية، أن الوضع داخل مراكز الإيواء يسير على نحو جيد حتى الآن، في ظل توافر الخدمات والمساعدات، لافتة إلى أن الوزارة وضعت خطة لمواكبة التطورات والاشتباكات الدائرة وما ينتج عنها من نزوح في حال اشتداد العدوان على طرابلس.

وفي سياق متصل، كشفت الشافعي أن ‏أكثر من 1000 أسرة بمدينة غات تركت منازلها بعدما غرقت بعض أحياء المدينة بكاملها مع انقطاع الكهرباء والاتصالات وتلوث الآبار بمياه الصرف الصحي.

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