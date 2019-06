فرق الطوارئ التابعة “للوطنية للنفط” تساهم في إخماد حريق بغابة في محيط طرابلس

المتوسط:

قامت فرق الطوارئ بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بتقديم الدعم لجهود هيئة السلامة الوطنية لإخماد الحريق الذي نشب بغابة في محيط طرابلس خلال الأيام الماضية، والناجم عن عمليات القصف المتواصلة االمتكرة.

وسارعت فرق الطوارئ والإطفاء التابعة لكلّ من شركة البريقة لتسويق النفط، وشركة مليته للنفط والغاز، وشركة أكاكوس للعمليات النفطية الى موقع الحريق للمساهمة في إخماد النيران التي اندلعت قرب الجسر 27 ( كوبري 27 ) غرب طرابلس. وقد نجحت جهودهم في الحيلولة دون انتشار الحريق الى المناطق السكنية المجاورة بفضل الاستجابة السريعة والفعالة من رجال الإطفاء التابعين لهيئة السلامة الوطنية وللمؤسسة الوطنية لننفط.

