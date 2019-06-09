فريق الطوارئ بالهلال الأحمر يواصل عملياته الإنسانية في غات

قالت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، اليوم، إن فريق الطوارئ التابع لها مستمر في عملياته الإنسانية، لتخفيف المعاناة، والحفاظ على الحد الأدنى للعيش الكريم في بلدية غات .

وأوضحت الأمانة أنه منذ بدء مهامها الإنسانية في غات، تم تشكيل غرفة طوارئ مع فروعها في غات وأوباري وسبها واجدابيا، للمشاركة في مواجهة الفيضانات والسيول التي تتعرض لها المدينة، كما جرت عمليات الإنقاذ والإخلاء في الأحياء المتضررة، بالتعاون مع قسم الدفاع المدني بهيئة السلامة الوطنية، وإسعاف بعض الحالات من الأحياء التي تمت فيها عمليات التدخل .

كما تعاون فريق الطوارئ أيضا مع شركة الكهرباء لإطفاء المحطات الموجودة داخل الأحياء المتضررة.

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