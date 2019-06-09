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مستشفى العافية بهون يناشد جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى التدخل لتوفير النواقص والمتطلبات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناشد مدير مستشفى العافية بهون، الدكتور فؤاد العربي، جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى، التدخل العاجل لتوفير النواقص والمتطلبات التي يحتاجها هذا المرفق الصحي المهم، خاصة قسم غسيل الكلى، الذي يقدم خدماته لأكثر من أربعين مريضا، مهددا بتوقفه عن العمل بسبب ما يعانيه المستشفى من نقص حاد في مواد التشغيل .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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