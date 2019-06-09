مستشفى العافية بهون يناشد جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى التدخل لتوفير النواقص والمتطلبات

ناشد مدير مستشفى العافية بهون، الدكتور فؤاد العربي، جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى، التدخل العاجل لتوفير النواقص والمتطلبات التي يحتاجها هذا المرفق الصحي المهم، خاصة قسم غسيل الكلى، الذي يقدم خدماته لأكثر من أربعين مريضا، مهددا بتوقفه عن العمل بسبب ما يعانيه المستشفى من نقص حاد في مواد التشغيل .

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