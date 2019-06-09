العريبي يكشف عن خطة الحكومة للتصدي للأزمة البيئية والإنسانية التي ضربت مدينة غات

بنغازي 09 يونيو 2019 (وال)- كشف المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي اليوم الأحد، عن وضع الحكومة لخطة من مراحل عديدة، بُغية التصدي للأزمة البيئية والإنسانية التي ضربت مدينة غات.

هذا وقد أودت السيول والفيضانات إلى تضرر السكان، وتهدم البيوت بفعل السيول الجارفة والأمطار الغزيرة.

وقال العريبي – في تصريح تلفزيوني السبت – إن الحكومة المؤقتة أقامت بالتنسيق والإشراف مع القيادة العامة للجيش الوطني، جسراً جوياً من بنغازي إلى غات، وكذلك جسراً برياً من سبها إلى غات، من أجل إمداد المدينة وسكانها بقوافل غذائية وطبية تحوي سلعاً تموينية وأدوية.

وأوضح العريبي أن الحكومة المؤقتة تقوم بمتابعة دورية للحالة في غات، كما أن لديها فريقاً للأزمة يعمل من قلب المدينة، على توفير أماكن آمنة للمواطنين المتضررين.

ونفى العريبي وجود أي تعاون أو تنسيق بين الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة، قائلاً إن “الأرقام التي أصدرها الرئاسي هي مجرد فقاعات إعلامية، حيث لم يصل منها شيء إلى الآن”. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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