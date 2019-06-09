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بوشناف يصل درنة ويبحث مُستجداتها الأمنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد الخروقات الأمنية التي شهدتها درنة في شهر رمضان واستهداف عدد من المقار الأمنية بالمدينة كان لا بد لداخلية المؤقتة أن تتخذ اللازم لمجابهة هذا الخرق الكبير.

وفي إطار سعي الوزارة لوضع حلول جذرية لهذه الخروقات، وصل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف إلى درنة اليوم الأحد، واجتمع مع القيادات الأمنية والعسكرية المسؤولة عن تأمين المدينة.

وأوضح بوشناف خلال الاجتماع أن ما حدث في درنة من خرق أمني خلال شهر رمضان غير مقبول ويجب ضبط الجناة وإعادة ضبط الأمن داخل المدينة، وفرض هيبة القانون.

وناقش الاجتماع الذي حضره مسؤولو مديريات الأمن بوزارة الداخلية وترأسه الوزير إمكانية تقديم ما يلزم للجهات الأمنية لضمان سير عملها بالشكل المطلوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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