إدارة التفتيش بصحة المؤقتة تتفقد مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية

اطلع وفد إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، أمس، على الأوضاع الصحية في مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية بمدينة بنغازي، وسير الخدمات المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الوفد للمستشفى، بناء على تعليمات وزير الصحة لتفقد المرافق والمنشآت الطبية ببلدية بنغازي وماجاورها، للبحث في آلية تطوير جودة الأداء، وفقا لاستراتيجية الوزارة خلال العام الحالي.

وقال مدير إدارة التفتيش والمتابعة، إن الهدف من الزيارات الفجائية هو تفقد حالة الجهوزية الكاملة، والقضايا التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية، وتقييم الأداء الوظيفي للعاملين بأقسام الإيواء والإسعاف والطوارئ .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا