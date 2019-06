خطة جديدة للتعامل مع الأزمة الإنسانية في مدينة غات

المتوسط:

قال المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، إن هناك خطة من مراحل عديدة وضعتها الحكومة من أجل التصدي للأزمة البيئية والإنسانية الموجودة بـ مدينة غات وأدت إلى تضرر السكان من هدم المنازل بفعل السيول الجارفة والأمطار الغزيرة.

وقامت الحكومة المؤقتة بالتنسيق والإشراف مع القيادة العامة للجيش الوطني، بإقامة جسر جوي من بنغازي إلى غات وكذلك جسر بري من سبها إلى غات من أجل إمداد المدينة وسكانها بقوافل غذائية وطبية تحوي سلعاً تموينية وأدوية.

وأشار العريبي، إلى أنَّ أن الحكومة المؤقتة تقوم بمتابعة دورية للحالة في غات كما أن لديها فريقاً للأزمة يعمل من قلب المدينة على توفير أماكن آمنة للمواطنين المتضررين.

