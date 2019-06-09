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مشاريع كبيرة لتحسين الخدمات في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح رئيس المجلس التسييري لمدينة بنغازي الصقر بوجواري أن المدينة تشهد تنفيذ مئتي مشروع من شأنها تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم خدمات أفضل لهم.

وأشاد أبوجوري خلال لقائه مع عدد من موظفي ديوان البلدية بمناسبة عيد الفطر بدور رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري لما قدماه من مساعدة للمجلس البلدي لمُساندته على إتمام هذه المشاريع.

وفي تصريح سابق لمدير إدارة المشروعات في بلدي بنغازي أسامة الكزة قال إن مدينة بنغازي في حاجة إلى مبلغ خمسين مليار يورو لتتمكن البلدية من إعادة إعمار المدينة بمشاريع استراتيجية وأساسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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