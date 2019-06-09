مشاريع كبيرة لتحسين الخدمات في بنغازي

صرح رئيس المجلس التسييري لمدينة بنغازي الصقر بوجواري أن المدينة تشهد تنفيذ مئتي مشروع من شأنها تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم خدمات أفضل لهم.

وأشاد أبوجوري خلال لقائه مع عدد من موظفي ديوان البلدية بمناسبة عيد الفطر بدور رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري لما قدماه من مساعدة للمجلس البلدي لمُساندته على إتمام هذه المشاريع.

وفي تصريح سابق لمدير إدارة المشروعات في بلدي بنغازي أسامة الكزة قال إن مدينة بنغازي في حاجة إلى مبلغ خمسين مليار يورو لتتمكن البلدية من إعادة إعمار المدينة بمشاريع استراتيجية وأساسية.

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