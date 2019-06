المتوسط:

قامت الشركة العامة للكهرباء، بوضع خطة لصيانة بعض وحدات التوليد لمواجهة الذروة الصيفية مع بداية شهر مارس 2019.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى أنَّ اندلاع الاشتباكات في جنوب طرابلس ساهمت في عرقلة العمل وتسببت في تأخر قطع الغيار، بالإضافة إلى عدم استطاعة بعض العاملين مباشرة أعمالهم ومغادرة كل الشركات الاجنبية التي تقوم بالإشراف على صيانة بعض وحدات التوليد في الرويس والخمس وجنوب طرابلس والزاوية.

The post «العامة للكهرباء» تضع خطة لصيانة بعض وحدات التوليد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية