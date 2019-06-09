هيأة الاتصالات والمعلوماتية المؤقتة تعلن عودة خدمة الاتصالات لمدينة غات وضواحيها

بنغازي 09 يونيو 2019 (وال)- أعلنت الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة المؤقتة الأحد، عودة خدمة الاتصالات عقب انقطاعها بسبب السيول التي اجتاحت مدينة غات وضواحيها.

وقال مدير فرع المنطقة الجنوبية بالهيأة المهندس يوسف أحمد الصغير إن خدمة الاتصالات عادت إلى المنطقة، بعد انتهاء أعمال الصيانة الطارئة التي قام بها فنيّي شركة هاتف ليبيا، رفقة فريق العمل المكلف من قبل رئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة المؤقتة المهندس مراد الشكري.

ونوه رئيس الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية ونائبه ومجلس إدارة الشركة القابضة في الحكومة المؤقتة، لجهود فريق العمل المكلف، وفنيّي شركة هاتف ليبيا، المبذولة في ظل الظروف الصعبة نظير إرجاع خدمة الاتصالات للمنطقة. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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