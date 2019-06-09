مكتب الثقافة غدامس ينظم صالونًا ثقافيًا بمناسبة عيد الفطر المبارك

غدامس 09 يونيو 2019 (وال)- نظم مكتب الثقافة ببلدية غدامس، صالونًا ثقافيًا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

هذا وتضمن الصالون الذي أقيم يوم الجمعة، بمقهى توجدا السياحي بالمدينة القديمة، عرض وتوقيع رواية ما وراء الواقع للأديب والكاتب إبراهيم عبد الجليل الإمام، بمشاركة العديد من المثقفين والمهتمين، كما تم افتتاح مكتبة مقروءة بالمقهى، إهداء من المركز الثقافي لتكون نواة مكتب الثقافة دائمة لرواد المقهى.

وتخلل الصالون إطلاق المشروع الثقافي السنوي، تمثل إطلاق حملات توعية تثقيفية في كافة المجالات، من أجل نشر الثقافة بين أبناء المجتمع.

كما نظم مكتب الثقافة ببلدية غدامس الخميس، معايدة نسائية في صالة تمانحت ببيوت الشباب غدامس، تخللت عدة أنشطة ترفيهية وثقافية. (وال- غدامس) س خ/ ر ت

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