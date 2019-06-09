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بوجواري: تسييري بنغازي نفذ 200 مشروع خدمي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس الصقر بو جواري، إن بنغازي عادت للازدهار، وأنها دخلت مرحلة جديدة تشهد فيها تنفيذ مشروعات تقدر بمئتي مشروع خدمي.

وخلال تهنئة للموظفين بعيد الفطر اليوم الأحد، دعا بو جواري إلى الوصول بالخدمات التي تقدمها بلدية بنغازي إلى مرحلة المواطنة وهو رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها البلدية للمدينة.

وتشهد مدينة بنغازي في الفترة الأخيرة رصف العديد من الشوارع، حيث أعلنت بلدية بنغازي السبت استمرار أعمال رصف الشوارع حتى تشمل مختلف أحياء بنغازي، مشيرة إلى استكمال رصف قطعيات امتداد شارع سالم سويكر، حيث تقوم الشركة على إعادة صيانة الطريق وترميمها من الحفر والتصدعات.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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