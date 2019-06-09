مسؤول الترصد الوبائي بالمرج ينفي انتشار حالات نزلات معوية شديدة بالمدينة “بشكل وبائي”

المرج 09 يونيو 2019 (وال)- نفى مسؤول الترصد الوبائي ببلدية المرج الأحد، الأخبار الشائعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بانتشار حالات نزلات معوية شديدة بالمدينة بشكل وبائي.

وأكد مفتاح الوراد – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – أنه عقب مراجعة سجلات المراكز الصحية وقسم الأطفال بالمستشفى، تبين بأنه لا يوجد حالات مصابة بنزلات المعوية بشكل وبائي.

وأوضح مفتاح الوراد أن “هذا لا يعني أننا لسنا عرضة لزيادة حالات النزلات المعوية، في جميع المدن الليبية وذلك للأسباب التالية : دخول فصل الصيف، انتشار القمامة في الشوارع والأحياء السكنية، ومعظم مصادر مياه الشرب ملوثة، ودخول كثير من المواد الغذائية دون أي رقابة عبر المنافذ المختلفة، إلى جانب عرض الكثير من المواد الغذائية خارج المحلات وتركها عرضة لأشعة الشمس الحارقة والتلوث الهوائي. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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