لجنة الأزمة التابعة للمؤسسة الوطنية للموارد المائية تواصل عملها داخل بلدية غات

غات 09 يونيو 2019 (وال)- تواصل لجنة الأزمة المشكلة من المؤسسة الوطنية للموارد المائية في الحكومة المؤقتة، عملها من داخل بلدية غات وما جاورها.

هذا ويواصل فريق التابع للجنة المشكلة برئاسة الدكتور إبراهيم غلبون نائب الرئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، بقرار رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، عمله بإجراء لقاءات مكثفة مع أهالي وأعيان المدينة والمناطق المحيطة المتضررة جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت المنطقة خلال الأيام الماضية، بحضور أعضاء اللجنة التسييّرية لبلدية غات، وفريق قطاع المياه بالمنطقة الجنوبية.

ويترأس فريق العمل الدكتور إبراهيم غلبون، ومهندسي المياه، حيث باشر الفريق بوضع الخطط العاجلة لكسح المياه من المناطق التي تم إخلائها من السكان، وكذلك الاستعداد لمجابهة احتمالية سقوط مزيد من الأمطار الغزيرة، وسوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وأكد الدكتور إبراهيم غلبون على حرص قطاع المياه في الحكومة المؤقتة، على أولوية توفير المياه العذبة الصالحة للشرب بالدرجة الأولى، والقيام بكل العمليات الهندسية الضرورية، التي من شئنها التخفيف من حدة الفيضانات في ضوء المتغيرات المناخية، وتداعياتها على مختلف المناطق.

وأوضح الدكتور إبراهيم أن هناك التواصل المستمر مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، الذي يُولي هذه الظروف الطارئة اهتمامًا كبيرًا، وقد أعطى تعليماته بتوفير كل الإمكانيات التقنية والمادية المتاحة، لمجابهة احتمالية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في بلدية غات، والبركت وتهاله والمناطق المحيطة بها. (وال- غات) ب ع/ ر ت

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