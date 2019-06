الهلال الأحمر يواصل عملياته الإنسانية في غات

في إطار عملها لتخفيف المعاناة، والحفاظ على الحد الأدنى للعيش الكريم في بلدية غات، قالت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، إن فريق الطوارئ التابع لها مستمر في عملياته الإنسانية.

وأوضحت الأمانة أنه تم تشكيل غرفة طوارئ مع فروعها في غات وأوباري وسبها واجدابيا، للمشاركة في مواجهة الفيضانات والسيول التي تتعرض لها المدينة، كما جرت عمليات الإنقاذ والإخلاء في الأحياء المتضررة، بالتعاون مع قسم الدفاع المدني بهيئة السلامة الوطنية، وإسعاف بعض الحالات من الأحياء التي تمت فيها عمليات التدخل .

