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لجنة أوروبية تعقد لقاءات موسعة في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى، التي تزور ليبيا بدعوة من المجلس الأعلى للدولة، مجموعة من اللقاءات الموسعة اليوم الأحد، مع عدد من عمداء البلديات بطرابلس والمنطقة الغربية، ومجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وقال المجلس الأعلى للدولة بصفحته في “فيسبوك”، الأحد، إن هذه اللقاءات تأتي للاطلاع على حقيقة الأوضاع في العاصمة والمنطقة الغربية وما تشهده طرابلس من اشتباكات مسلحة.

وكان المجلس قال أمس إن اللجنة التي وصلت إلى طرابلس السبت ستقوم بزيارات ميدانية، مبينا أنها تضم عددا من الخبراء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين، ومراسلي قنوات ووسائل إعلام أوروبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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