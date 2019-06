غات.. استغاثات لاستمرار انقطاع المياه والكهرباء

قال المجلس البلدي غات، إنه منذ بدء الأزمة إلى اليوم لاتزال بعض الأحياء في المدينة تعاني من انقطاع الماء والكهرباء، في ظل استغاثات الأهالي

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس، وجود تلوث في المياه نتيجة الفيضانات، محذرا من أنه بعد توقف الأمطار وبداية انحسار الفيضانات أصبح التلوث البيئي من أهم الأخطار التي تشكل تهديدا لحياة الناس، بعد تسجيل حالات تلوث لمياه الشرب.

وقال إن ذلك يأتي بالإضافة إلى تلوث المياه الراكدة داخل الأحياء السكنية نتيجة النفايات، والمخلفات العضوية، وانتشار مياه الصرف الصحي.

