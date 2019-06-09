السفير الهولندي: الحل الوحيد في ليبيا “سياسي”

قال السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس، إنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن الحل الوحيد الممكن يأتي عبر المفاوضات السياسية.

وأضاف توميرس في تغريدة نشرها بحسابه في موقع التواصل “تويتر”، أن الهجوم العسكري الذي شنه الجيش الوطني على طرابلس وما تلاه من تصعيد يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين ويهدد استقرار ليبيا.

وتابع السفير الهولندي أنه “من المفارقات أن أعمال الاٍرهاب والعنف المتطرف العنيف في تزايد الآن مما يعكس أنه لا يوجد حل عسكري ممكن. الحل الوحيد بالمحادثات السياسية”.

ووفق آخر الإحصائيات، فقد خلّفت الاشتباكات الدائرة بضواحي طرابلس نحو 569 قتيلا، بينهم 81 مدنيًا، و4 عناصر طبية و16 امرأة و22 طفلا، إضافة إلى 2587 جريحا تتراوح حالتهم بين البسيطة والمتوسطة، ونحو 93 ألف نازح ومهجّر.

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