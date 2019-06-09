سماء ليبيا تشهد اليوم حدثا يستحق المتابعة

تشهد سماء ليبيا مساء اليوم الأحد مرور محطة الفضاء الدولية خلال حركتها الدورية حول الأرض، حيث سيتمكن الناس من مشاهدتها بالعين المجردة.

وقالت جمعية رؤية لهواة الفلك بحسابها في “فيسبوك”، إن القاطنين في ليبيا بإمكانهم رؤية المحطة عندما تبدأ في الارتفاع تدريجيا فوق الأفق من جهة الشمال الغربي في تمام الساعة 20:48، حيث ستُشاهد كنجم لامع يتحرك بسرعة كبيرة وتصل لأقصى درجات لمعانها في تمام الساعة 20:52.

وأضافت “رؤية” أن المحطة ستواصل حركتها باتجاه الجنوب الشرقي إلى أن تختفي عن الأنظار في تمام الساعة 20:54.

وذكرت الجمعية أن محطة الفضاء الدولية تعتبر أكبر مشروع فلكي علمي أرسل للفضاء، وهي تدور حول الأرض على ارتفاع يتراوح بين 370 إلى 460 كلم، ويعادل حجمها ملعب كرة القدم تقريباً، وهي تدور حول الأرض بسرعة 28 ألف كم في الساعة، لذلك فهي تكمل دورة واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة أي أنها تدور حول الأرض في اليوم الواحد حوالي 16 دورة.

وبين أن الناس يرون المحطة باستمرار لأن أغلب مراحل عبورها إما أن تكون خلال النهار فلا نستطيع رؤيتها من شدة وهج الشمس أو خلال اليل فلا نستطيع رؤيتها نظراً لانخفاض الشمس تحت الأفق فلا تنعكس أشعتها على سطح المحطة لتضيئها كما يحدث خلال وقتي المغرب والفجر اللذين يعتبران أفضل الأوقات لرؤية المحطة نتيجة انعكاس أشعة الشمس عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية