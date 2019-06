المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، صباح اليوم الأحد، مع رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد علي الشريف.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس مناقشة الوضع العسكري وسير العمليات في كافة محاور القتال في نطاق طرابلس الكبرى والمنطقة الغربية بشكل عام.

