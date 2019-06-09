لقطات لطائرة تركية مسيرة أثناء هبوطها في معيتيقة قبل استهدافها بيوم

أظهرت لقطات مصورة طائرة من دون طيار، وهي تحط في مطار معيتيقة الدولي، صبيحة أول أيام عيد الفطر، الموافق للرابع من الشهر الجاري.

وكان ذلك قبل أن يستهدف سلاح الجو طائرتين تركيتين مسيرتين، خلال 24 ساعة، استهدفت الأولى في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، والثانية في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، وذلك أثناء هبوطهما في قاعدة معيتيقة.

وقد أعلن آمر عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة، اللواء محمد منفور، في تصريح لقناتنا عقب الاستهداف، أن الطائرتين اللتين تم تدميرهما كانتا تقومان بعمليات استطلاعية مساندة للمليشيات على الأرض، وأن عددها 3 طائرات.

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