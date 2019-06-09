الجيش الوطني يستولي على آليات عسكرية ومقتل قيادي ميداني من “الحلبوص” – فيديو وصور

حقق الجيش الوطني الليبي تقدماً كبيراً على الأرض اليوم خاصة بمحور طريق المطار الذى شهد أشتباكات عنيفة حيث سيطرت القوات حتى مساء الامس على مواقع جديدة أبرزها جزيرة رملة ومدرسة الطارق ومحيطها.

وخاض معركة كبيرة فى منطقة الملاحة أوقع خلالها أكثر من 20 قتيلاً فى قوات الوفاق أبرزهم عبد السلام ابوشيبة من مصراتة، أحد القادة الميدانيين بكتيبة الحلبوص التى تكبدت خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات وانسحب مقاتليها من ساحة المعركة وتركوا 8 جثث في المنطقة السكنية خلف الملاحة، كما قتل صلاح محمد القلال احد قادة البنيان المرصوص.

بساط عليها 106 تم غنمها اليوم Posted by ‎اخبار الهلال النفطي والجنوب الليبي‎ on Saturday, June 8, 2019

ودمر الجيش الليبي خلال المواجهات أكثر من 8 سيارات مسلحة واستولى على 12 سيارة أخرى بكامل أسلحتها من كتيبة الحلبوص.

وتداول رواد صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عددا من الفيديوهات تتضمن غنائم الجيش الوطني الليبي من السيارات المسلحة بكامل أسلحتها من المجموعات المسلحة الموالية للوفاق.

وفي سياق ذي صلة عرضت إحدى القنوات الموالية للوفاق في طرابلس حطام الطائرتين التركيتين من دون طيار اللتين دمرهما سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي بمطار معيتيقة في طرابلس.

المصدر، روز اليوسف،

فيديو لطيارة التركية التانية التي استهدفها سلاح الجو الليبي بمدرج قاعدة معيتيقة العسكرية بالعاصمة طرابلس.. Posted by ‎اخبار الهلال النفطي والجنوب الليبي‎ on Saturday, June 8, 2019