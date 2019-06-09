نواب وبلدية مصراتة لـ السفير الايطالي: ندين الهجوم على طرابلس ونرفض عسكرة الدولة

ليبيا – زار السفير الايطالي لدى ليبيا جيوزيبي بوتشينو اليوم الأحد بلدية مصراتة ، والتقى بمقر المجلس البلدي كلاً من عميد البلدية مصطفى كروات ، وبعض أعضاء المجلس البلدي، وممثلي المدينة المقاطعين لمجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة الاستشاري وأعضاء المؤتمر العام منذ عام 2012..

اللقاء تناول بحسب المكتب الاعلامي لبلدية مصراتة آخر التطورات والوضع الراهن، ودان نواب وبلدية مصراتة ما وصفوه بـ”الهجوم على مدينة طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) .

وزعم نواب وبلدية مصراتة بأن عمليات القوات المسلحة في طرابلس قد ترتب عليها من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وتَعدّ على مؤسسات الدولة المدنية، مؤكدين على تمسكهم بما وصفوه بـ” المسار الديمقراطي ورفض عسكرة الدولة”.

كما تم التطرق إلى إمكانية عودة الشركات الإيطالية المتعاقد معها سابقاً للعمل ببعض المشاريع في مدينة مصراتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية