(بالفيديو) اللواء المنفور: سلاح الجو حقق السيطرة الجوية الكاملة واستهداف الطائرتين التركيتين يؤكد ذلك

طرابلس-العنوان

أكد آمر غرفة العمليات الجوية الرئيسية بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء طيار محمد المنفور أن القوات الجوية حققت السيطرة الجوية الكاملة على الأجواء بمنطقة معارك طرابلس والدليل يظهر من خلال استهداف طائرتين تركيتين موجهتين.

وأوضح اللواء المنفور بأن استهداف الطائرتين جاء بعد دراسة نقاط ضعفها حيث تبين أن نقطة ضعفها تكمن في هبوطها وهو ما سهل علينا استهدافها.

وأضاف المنفور بأن طائرات السلاح الجوي العربي الليبي تستهدف نقاطا عسكرية وتجمعات العربات العسكرية ولكن طيرانهم يصيب المدنيين.

وأوضح المنفور بأن التقدم نحو بمركز العاصمة يسير بشكل بطيء لأننا لا نريد أن نسبب أضرارا، فعندما يكون هناك هدفا قريبا من المساكن لا نستهدفه حفاظا على أرواح المدنيين.

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