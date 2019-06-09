اللواء بوخمادة يكشف عن مهام جديدة للقوات الخاصة بمنطقة الموانئ النفطية

كشف آمر القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، عن تكليفات بمهام جديدة من القيادة العامة في منطقة الموانئ والهلال النفطي.

وقال بوخمادة، في تصريح لقناتنا أمس، إن القوات الموجودة بالموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي أسندت لها هذه المهام المتمثلة في التصدي لأي هجوم محتمل على الحقول النفطية من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون، بالإضافة إلى تسيير دوريات صحراوية بشكل مستمر، على أن يكون تمركز القوات ببلدة رأس لانوف.

وأضاف بوخمادة أنه أصدر تعليماته إلى العسكريين المكلفين بالمهمة، مشددا عليهم بأن يتحلوا بالضبط والربط العسكري، والمعاملة الحسنة للمواطنين أثناء عمليات التفتيش في النقاط المختلفة، والتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

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