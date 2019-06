أقامت الإدارة العامة للبحث الجنائي، التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، نقاط تفتيش على الطريق الساحلي، على بعد أربعين كيلومترا شرق مدينة سرت .

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالإدارة، وليد العرفي، أن عناصر البحث الجنائي أقاموا نقاط تفتيش متحركة لضبط الأمن في تلك المنطقة.

وأكد العرفي أن الوضع الأمني في المنطقة الممتدة من اجدابيا حتى غرب سرت مستقر جداً.

