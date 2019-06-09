الفن والتراث يُزيّن “احتفالية العيد” في درج

شهدت بلدية درج إقامة “احتفالية العيد” على مسرح درج التراثي، بإشراف مكتب الثقافة والمجتمع المدني في البلدية، وتحت شعار “العيد فرحة وتسامح”.

وتخلل الاحتفالية العديد من الفعاليات منها افتتاح معارض للتراث والمصنوعات التقليدية، بحضور عميد بلدية درج ومختاري المحلات والمئات من الاهالي.

وأقيمت سهرة فنية متنوعة شاركت فيها نخبة من مؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من الفرق التراثية والشعبية، حيث تفاعل الجمهور العريض كثيرا مع الفقرات التراثية والرقصات الشعبية.

كما تخلل الاحتفالية تقديم عروض من الشعر الشعبي والسحب على جوائز عينية لتشجيع الفائزين.

ويأتي هذا الاحتفال لاختتام البرامج الثقافية والرياضية التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك.

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