أعيان ترهونة يخرجون في مسيرة مُؤيدة للجيش

نظم مجلس مشايخ وأعيان مدينة ترهونة مسيرة بمنطقة القصيعة الواقعة بين مدينتي ترهونة ومسلاتة تأييدا لعملية تحرير طرابلس التي أعلنها الجيش الوطني.

المسيرة جابت عددا من شوارع المنطقة وشارك فيها المئات منددين بما قامت به حكومة الوفاق من حصار خانق لمدينة ترهونة والمناطق المجاورة لها من إيقاف إمدادات الوقود والغاز والسيولة.

كلمات كثيرة رددها الحاضرون مؤكدين فيها أن العملية العسكرية لا تستهدف أهالي العاصمة ولا مدنا بعينها، بل هي معركة وطن لطرد المجموعات المسلحة التي عاثت فسادا ليحل الجيش الوطني محلها.

رسائل واضحة وجهها أهالي ترهونة مفادها أن لا مكان للمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون في ليبيا، وأن الوطن للجميع وبالجميع، وأن أبناء ترهونة منحازون دائما وأبدا للوطن ولن ينحازوا لسواه.

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