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السيول تسبب “مأساة جديدة” في تهالا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسببت سيول جديدة في منطقة تهالا التي تبعد عن غات نحو 60 كلم، إلى سقوط منزلين آخرين إضافة إلى سقوط أسقف عديد من المنازل الطينية بالمنطقة.

وطالب السكان الذين التقتهم “218” الحكومات والجهات المسؤولة بتقديم تعويضات مباشرة لصيانة مساكنهم أو بناء منازل جديدة.

وقال أحمد هيمة، من لجنة أزمة تهالا، إن حوالي 80 وحدة سكنية مبنية من الطين انهارت جراء السيول، معتبرا أن المنطقة باتت “منكوبة”، ومطالبا حكومة الوفاق بالالتفات لأهالي تهالا في هذه المحنة.

من جهته، أكد المواطن علي محمد أن المنطقة لم تصلها أي مساعدات في حين تتواصل معاناة السكان رغم عديد المناشدات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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