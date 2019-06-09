رئيس المجلس التسييري: بنغازي عادت إلى الازدهار وتشهد تنفيذ 200 مشروع

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، إن الخدمات التي تقدمها البلدية واجب عليها، للوصول إلى مرحلة المواطنة المتمثلة في رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها البلدية للمدينة .

وأضاف بوجواري خلال احتفالية أقيمت في البلدية اليوم بمناسبة عيد الفطر، أن مدينة بنغازي عادت إلى الازدهار، وأنها في مرحلة جديدة، حيث تشهد تنفيذ العديد من المشاريع التي تقدر بمئتي مشروع، ولازالت البلدية تطمح إلى المزيد من المشاريع.

هذا ووجه رئيس المجلس التسييري، الشكر إلى موظفي البلدية على مجهوداتهم، كما تقدم بالتهنئة إلى رئيس الحكومة المؤقتة، ومحافظ المصرف المركزي بالبيضاء، لما قدموه من دعم لبلدية بنغازي، لاجتياز الصعوبات التي تمر بها.

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