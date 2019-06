مدير أمن الجفارة يجتمع برؤساء المراكز بالمديرية

اجتمع مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف صباح، اليوم الآحد، برؤساء المراكز والاقسام ووالحدات بالمديرية وعدد من ضباط هيئة السلامة الوطنية ومندوب عن جهاز المخابرات العامة ورئيس مكتب الدعم المركزي وبحضور رئيس المجلس الآجتماعي ورشفانة.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الامنية داخل المنطقة، والتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية بالمنطقة للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المنطقة الجفارة.

وتقدم مدير الأمن بالشكر والتقدير لكافة منتسبي المديرية والأجهزة الأمنية الأخرى على الجهود التي يبذلونها وأداء واجباتهم المكلفين بها.

