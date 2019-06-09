السعيدي: الجيش لن يتراجع عن هدفه بطرابلس

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن وحدات الجيش الوطني لم تأت إلى العاصمة طرابلس للتفاوض مع التشكيلات المسلحة أو التراجع إلى أماكنها السابقة لأنها عاقدة العزم على تخليص طرابلس من هذه التشكيلات.

ووجه السعيدي خلال مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأحد، انتقادات واسعة للتشكيلات المسلحة من مختلف المدن محملاً إياها مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها البلاد، مستذكرا الأحداث التي أعقبت عملية “قسورة” التي عدها السعيدي علامة فارقة وسبباً رئيسياً في انحدار البلاد وإجهاض خيار الصندوق الذي ارتضاه الليبييون.

وشدد السعيدي على خيار الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وحق الشعب في تقرير مصيره والتعبير عن رأيه واختيار من يريده عبر صناديق الاقتراع، لكنه في الوقت ذاته رهن تحقيق ذلك بإنهاء الجيش الوطني وجود التشكيلات المسلحة والسيطرة على كامل التراب الليبي.

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