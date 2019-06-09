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السعيدي: الجيش لن يتراجع عن هدفه بطرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن وحدات الجيش الوطني لم تأت إلى العاصمة طرابلس للتفاوض مع التشكيلات المسلحة أو التراجع إلى أماكنها السابقة لأنها عاقدة العزم على تخليص طرابلس من هذه التشكيلات.

ووجه السعيدي خلال مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الأحد، انتقادات واسعة للتشكيلات المسلحة من مختلف المدن محملاً إياها مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها البلاد، مستذكرا الأحداث التي أعقبت عملية “قسورة” التي عدها السعيدي علامة فارقة وسبباً رئيسياً في انحدار البلاد وإجهاض خيار الصندوق الذي ارتضاه الليبييون.

وشدد السعيدي على خيار الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وحق الشعب في تقرير مصيره والتعبير عن رأيه واختيار من يريده عبر صناديق الاقتراع، لكنه في الوقت ذاته رهن تحقيق ذلك بإنهاء الجيش الوطني وجود التشكيلات المسلحة والسيطرة على كامل التراب الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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