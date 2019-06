لمعالجة الخرق الأمني.. بوشناف في زيارة رسمية إلى درنة

وصل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف إلى درنة، اليوم الأحد، واجتمع مع القيادات الأمنية والعسكرية المسؤولة عن تأمين المدينة.

وأوضح بوشناف خلال الاجتماع أن ما حدث في درنة من خرق أمني خلال شهر رمضان غير مقبول ويجب ضبط الجناة وإعادة ضبط الأمن داخل المدينة، وفرض هيبة القانون.

وناقش الاجتماع الذي حضره مسؤولو مديريات الأمن بوزارة الداخلية وترأسه الوزير إمكانية تقديم ما يلزم للجهات الأمنية لضمان سير عملها بالشكل المطلوب.

