بحث النائب بالمجلس الرئاسي النائب ” أحمد عمر معيتيق”، خلال اجتماعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير”، ظهر اليوم الأحد الخطوات الكفيلة لتنشيط حركة الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

