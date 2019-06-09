“الصحة العالمية” ترسل طبيبا نفسيا لغات

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا عن قيامها بإرسال طبيب نفسي إلى مدينة غات التي تعرضت لفيضانات قوية غمرت أجزاء واسعة وتسببت بأضرار بشرية ومادية وبنزوح الآلاف من منازلهم.

وقالت الصحة العالمية بحسابها الرسمي في “تويتر”، الأحد، إنها ترسل متخصصي الصحة النفسية إلى أجزاء يصعب الوصول إليها في ليبيا بدعم من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة.

وذكرت المنظمة إنها لبت طلب المستشفى المحلي في غات لتوفير مستلزمات المختبرات لتشخيص المرضى، حيث تم إرسالها اليوم، مشيرة إلى أنها تقوم بالتنسيق مع شركاء آخرين لإرسال مساعدات إضافية.

يذكر أن سكان غات يعانون منذ أيام أسوأ ظروف جراء الفيضانات مع عجز تام منهم في تلافي الأزمة التي عزلتهم عن بيوتهم وحولتهم إلى نازحين ومنعت دخول من يحاول تقديم المساعدة.

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