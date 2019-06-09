قيادي عسكري يحذر من قيام “داعش” بتحركات مريبة في مدينتي طرابلس والزاوية

حذر المنذر الخرطوش المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي من قيام أعضاء تنظيم داعش الإرهابي بتحريكات مريبة خلال الساعات الأخيرة بمدينتي طرابلس والزاوية.

وأشار الخرطوش في تصريحات صحفية إلى أن تلك التحركات تعطي مؤشرًا خطيرًا لبداية العمليات الانغماسية والتفخيخ، وما شابه ذلك من طرق عديدة لعرقلة تقدم الجيش الليبي في حربه ضد الميليشيات.

ولفت المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي إلى وجود أعداد كبيرة من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في الزاوية الغربية من حاملي الجنسيات التونسية والسورية، مؤكدًا أن أهل المدينة يعلمون ذلك.

ونبه الخرطوش إلى أن هؤلاء الظلاميين سيدخلون في مواجهات مباشرة مع الجيش الوطني الليبي بعد ساعات أو أيام، موجهًا سؤالًا إلى أبناء المنطقة الغربية بالبلاد، كيف ستكون الرؤية للحرب في طرابلس وقتها؟.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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