لماذا قام السفير الإيطالي بزيارة مصراتة؟

قام سفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبي بوتشينو اليوم الاحد بزيارة بلدية مصراتة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة أن السفير الإيطالي اجتمع خلال الزيارة بمقر المجلس البلدي بعميد البلدية، وبعض أعضاء المجلس البلدي، وبعض ممثلي المدينة بمجلس النواب ومجلس الدولة.

وأوضحت البلدية أن الاجتماع تناول مناقشة آخر التطورات والوضع الراهن، مبينة أن المجتمعين أعربوا عن إدانتهم لاشتباكات العاصمة طرابلس وما ترتب عليها من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وتَعدّ على مؤسسات الدولة المدنية، مؤكدين التمسك بالمسار الديمقراطي كما تطرق المجتمعون إلى إمكانية عودة الشركات الإيطالية المتعاقد معها سابقاً للعمل ببعض المشاريع بالبلدية.

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