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قنونو: قوات الوفاق تحافظ على تمركزاتها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى الناطق باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو أي تقدم قامت به قوات الجيش الوطني في محاور القتال، مؤكدا محافظة قوات الوفاق على تمركزاتها جنوب طرابلس

وأضاف قنونو في حوار مع “اندبندنت عربية” أنهم يسيرون وفق خطة عسكرية موضوعة وبخطوات محسوبة على أساسها، مشددا في ذات الوقت على سرية هذه الخطة.

وأشار إلى أن مراعاة سلامة المدنيين وممتلكاتهم هي التي أبطأت سير الخطط وأبقتهم في مواقعهم الدفاعية دون التحول إلى الحالة الهجومية.

وبشأن ما تم تداوله بشأن تركيز الوفاق على تشيكلات مسلحة منها المؤدلج ومنها غير النظامي، نفى قنونو هذا الأمر واصفا إياه بـ”الهراء” وتشويه لقواتهم التي تعتمد على الجانب العسكري بمختلف تخصصاته بعد ضم كل التشكيلات إلى الجيش التابع للرئاسي، وفق تعبيره.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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