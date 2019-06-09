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وفاة رئيس الجالية الليبية اليهودية في روما

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توفي اليوم الأحد رئيس الجالية الليبية اليهودية في روما ورجل الأعمال “شالوم تشوبا” عن عمر يناهز 85 عاما.

وخرج زعيم الجالية الليبية اليهودية الذي ولد ونشأ في طرابلس وعرف بتجارة العطريات، من العاصمة الليبية في أواخر شهر يونيو عام 1967 وصولا إلى روما، وهو من الزعماء الليبيين اليهود الذين زاروا العاصمة طرابلس عام 2006 بدعوة من القذافي.

وحظي “شالوم تشوبا” بشعبية بين الجالية الليبية اليهودية، وكان مديرا لمعبد يهود ليبيا في روما، وامتدت اهتماماته بقضية يهود ليبيا لأكثر من 52 عاما من الشتات في العواصم الأوروبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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