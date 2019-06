عقدت لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى، التي تزور ليبيا بدعوة من المجلس الاستشاري، مجموعة من اللقاءات الموسعة اليوم الأحد، مع عدد من عمداء البلديات بطرابلس والمنطقة الغربية، ومجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وتستهدف اللجنة الاطلاع على حقيقة الأوضاع في العاصمة والمنطقة الغربية وما تشهده طرابلس من اعتداءات إجرامية.

The post اللجنة الأوروبية تلتقي عمداء البلديات بطرابلس والأحزاب السياسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية