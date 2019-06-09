“الكهرباء” تكشف أسباب طرح الأحمال

قالت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، إن استقرار الشبكة خلال شهر رمضان جاء نتيجة للجهود التي قامت بها إدارات التحكم والإنتاج والنقل والجهد المتوسط.

وأضافت الشركة في منشور لها عبر “فيسبوك”، أن العجز الذي حصل في الشبكة وأدى لعملية طرح الأحمال في هذا الوقت كان له أسباب منها الأضرار التي تعرض لها مكونات الشبكة الكهربائية جنوب طرابلس.

وبين أن طرح الأحمال جاء أيضا لتوقف خطة الصيانة بسبب اندلاع الاشتباكات جنوب طرابلس، وتعثر إتمام تشغيل محطات التوليد الجديدة كمحطة أوباري الغازية والخليج البخارية ومحطة غرب طرابلس والوحدات المستعجلة.

وتابعت الشركة أن طرح الأحمال جاء أيضا بسبب عدم البدء في صرف ميزانية التحول لسنة 2019، وارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المفرط في الطاقة الكهربائية.

ودعت الشركة العامة للكهرباء المواطنين إلى تفهم الموقف والمساهمة في التقليل من استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية والتي ستؤدي إلى استقرار الشبكة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية